Кабул, , 07:47 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил теракт в Афганистане, в результате которого погибли десятки человек, об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«Гуттериш выражает свои самые глубокие соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Афганистана», — говорится в заявлении пресс-службы генерального секретаря.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в результате нападения террориста-смертника на предвыборный митинг президента Афганистана Ашрафа Гани погибли по меньшей мере 24 человека. Около 30 человек получили ранения.

Ответственность за преступление на себя взяли боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).