Ереван, , 07:44 — REGNUM Уголовные дела с участием бывших правительственных чиновников могут возобновиться после отставки бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна. Об этом 18 сентября пишет газета «Айкакан жаманак».

Журналисты издания считают, что возбуждение этих уголовных дел было приостановлено при «прямом посредничестве» экс-главы СНБ.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября бывший глава СНБ Артур Ванецян объявил о своей отставке, заявив, что происходящий хаос в стране не совместим с погонами офицера, поэтому он должен уйти.