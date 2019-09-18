Ереван, , 13:07 — REGNUM Самым опасным периодом для правительства Армении может стать отставка главы Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна и возможная отставка главы полиции Валерия Осипяна, 18 сентября пишет газета «Грапарак».

"Эти отставки могут стать самым опасным периодом революции для правительства. Главы СНБ и полиции были в значительной степени осведомлены о том, что на самом деле происходит и в каком направлении движется государственный корабль. Избавьтесь от этих людей, когда у них есть ключи, и они откроют дверь в любое время и скажут: «Смотрите, комната пуста и чуда нет», — пишет издание.

Журналисты издания считают, что в политике экс-глава СНБ — это «ходячая история» определенного периода, которая заключает в себе множество тайн. Уже ясно, что в стране будет сформирован новый «политический полюс», который постарается скооперироваться с Ванецяном и другими высокопоставленными лицами, отмечают авторы материала.

Напомним, сегодня информационные ресурсы Армении, ссылаясь на собственные источники, сообщают о возможной отставке главы полиции Армении Валерия Осипяна.

Напомним, 17 сентября о своей отставке объявил глава СНБ Артур Ванецян.