Эр-Рияд, , 07:22 — REGNUM Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства. Об этом 18 сентября сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление военного ведомства страны.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будут представлены доказательства причастности иранского режима к нападению на объекты Saudi Aramco», — приводит телеканал заявление минобороны Саудовской Аравии. Также сообщается, что будет представлено «иранское оружие», использованное для нанесения ударов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 сентября, США заявили, что имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и пообещали их представить на грядущей Генассамблее ООН.

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