Москва, , 07:22 — REGNUM Видеозапись полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря опубликована российским Министерством обороны. Ролик доступен на официальном канале ведомства в YouTube.

Запись демонстрирует взлет и посадку Ту-160, а также этапы полета, на которых российские самолёты сопровождались иностранными истребителями. Полет длился более семи часов.

Речь идет о плановом полёте, говорится в описании видео. В нем также участвовали два Су-27.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября военные самолеты пяти стран сопровождали российские Ту-160 над Балтийским морем. Это были истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. При этом бельгийские летчики выполняли подобную задачу впервые.

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