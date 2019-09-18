Челябинск, , 06:53 — REGNUM В Челябинской области «Единая Россия» не смогла получить несколько мандатов в представительных органах из-за ошибок, некоторые из которых были допущены ещё во время праймериз. К такому выводу пришли участники прошедшей 17 сентября областной конференции «ЕР».

В связи с этим единороссы предлагают изменить положение о предварительном голосовании. В частности, предстоит привести его в соответствие с действующим избирательным законодательством. В частности, запретить подкуп избирателей, из подвоз на участки, а также решить вопрос с указанием судимостей кандидатов.

Предложения будут направлены в Генеральный совет партии, который рассмотрит их и примет соответствующее решение.

Добавим, единороссы довольны итогами выборов. В райсоветах Челябинска у них 133 из 170 мест, в целом по области из 495 мандатов взяли почти 80%. Тем не менее некоторые кандидаты не смогли победить «из-за ошибок».

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