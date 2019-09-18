Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM В Екатеринбурге в 2020 году планируется завершение строительства двух новых школ и нового корпуса школы № 181 на улице Краснолесья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Все здания строятся в микрорайонах активной застройки жилья. Так школа в микрорайоне Солнечный рассчитана на одну тысячу учеников, а в микрорайоне Академический — на 1200 учащихся. Обе школы начнут работу с 1 сентября 2020 года.

Также к концу 2020 года планируется завершение рассчитанного на 600 учащихся пристроя к школе № 181, который будет соединён с основным корпусом тёплым переходом.

Отметим, что в планах мэрии Екатеринбурга к 2025 году ввести в эксплуатацию более 20 новых школ.