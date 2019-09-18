Челябинск, , 06:36 — REGNUM Прошедшие 8 сентября выборы были конкурентными, легитимными и открытыми. Об этом заявил глава областного отделения «Единой России» Владимир Мякуш.

«В некоторых проигранных нами округах разница голосов составляла 1−2 голоса, что говорит о высокой конкурентности выборов», — сказал руководитель.

Он добавил, что на выборах победили те кандидаты, которые нужны и Челябинску, и области. Отдельно спикер подчеркнул, что высокой явки на выборы губернатора в регионе не было давно.

Как сообщало ИА REGNUM, явка 8 сентября составила 45,12%. В райсоветах Челябинска единороссы получили 133 из 170 мест, а в целом по региону завоевали почти 80% из 495 мандатов.