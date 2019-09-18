Медногорск, Оренбургская область, , 06:28 — REGNUM В Оренбургской области глава Медногорска Дмитрий Садовенко уходит в отставку. Заявление подано в горсовет. Депутатский корпус рассмотрит его 24 сентября, сообщает ural56.ru.

Отставка

По данным информресурсов, мэр покидает пост из-за семейных обстоятельств.

Напомним, Дмитрий Садовенко является мэром Медногорска с 2013 года. В январе 2016 года на орской трассе десятки автомобилей с людьми попали в снежный плен. ЧП получило федеральную огласку. Из-за длительного пребывания на морозе в условиях бурана после эвакуации более десятка человек попали в больницы. Одного человека во время расчистки трассы обнаружили без признаков жизни.

Было возбуждено уголовное по факту халатности. Одним из фигурантов стал Дмитрий Садовенко. В 2019 году суд вынес оправдательный приговор.

Читайте ранее в этом сюжете: Условный срок и оправдание: в Оренбуржье оглашён приговор по громкому делу