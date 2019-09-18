Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Телефонные переговоры провёл с новым украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко американский госсекретарь Майк Помпео, сообщили в пресс-службе Госдепа.

По словам пресс-секретаря Госдепа Морган Ортэгус, Помпео поздравил Пристайко с его недавним назначением.

Помпео сказал, что, если Украина будет и дальше бороться с коррупцией, а также создавать экономическую среду, «способствующую конкуренции и инвестициям», то Вашингтон будет и дальше её поддерживать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пристайко в рамках подготовки Киева ко встречи «нормандской четвёрки» сделал ряд заявлений антироссийского характера. Кроме того, он объявил, что американцы намерены подключиться к переговорам по Донбассу — после встречи в нормандском формате.

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