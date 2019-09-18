Киев, , 05:53 — REGNUM Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.

По словам американца, действующие санкции пока не достигли цели, ведь «мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым».

«Одна из самых сильных санкций, которую мы ещё не применяли в отношении России, и Россия это хорошо знает, это её исключение из международной финансовой системы», — заявил Тейлор.

Американский представитель заявил также, что такие меры подействуют на Россию «разрушительно», а затем добавил:

«Мы никогда этого не делали, но в случае ещё одного агрессивного шага это можно будет использовать. Эта санкция — плата для [президента РФ Владимира] Путина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал антироссийские санкции тяжёлыми для Запада, но нужными, поскольку они вредят российской экономике.

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