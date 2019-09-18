Пекин, , 05:38 — REGNUM Усиливать инвестиции в китайский рынок призвал российские предприятия премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 18 сентября пресс-служба МИД Китая.

По итогам встречи в Москве с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, Ли Кэцян заявил, что Пекин стремится ко всё большей открытости. В частности, прогресс в этом отношении наблюдается в сфере обрабатывающей промышленности.

«Приглашаем предприятия из РФ воспользоваться представившимися возможностями и активно инвестировать в китайский рынок, развивать свой бизнес», — сказал Ли Кэцян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ли Кэцян 17 сентября в Москве встретился с Медведевым, а на 18 сентября у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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