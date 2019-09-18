Москва, , 05:25 — REGNUM Открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела» от лица священников РПЦ — это политическая декларация, а не реализация «права печалования», сообщил журналистам Вахтанг Кипшидзе, заместитель главы Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Комментируя обращение священнослужителей к российским властям с призывом пересмотреть наказания ряда фигурантов уголовных дел, возбуждённых после митингов в Москве летом и осенью 2019 г., Кипшидзе заявил, что священники «чувствуют общественный запрос на справедливость».

Пытаясь удовлетворить этот запрос, священники, вероятно, действовали искренне. Затем Кипшидзе добавил:

«Однако им должно быть известно, что политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой, но дело в том, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией Церкви».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 50 священнослужителей, являющихся представителями РПЦ, подписали открытое письмо в защиту фигурантов дел о протестах в Москве в 2019 г.

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