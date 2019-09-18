Киев, , 05:10 — REGNUM Украинские власти намерены «продавить» на встрече в нормандском формате «изменения, которые принесут больше эффективности», заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью WELT.

Владимир Зеленский President.gov.ua

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский по ситуации в Донбассе «хочет добиться подлинного прогресса в течение полугода». На встрече «нормандской четвёрки» он намерен добиться изменений «предыдущей динамики».

«Это не означает, что мы будем действовать в одиночку», — заявил Пристайко.

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Напомним, в преддверии встречи «нормандской четвёрки» глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил, что на переговорах Зеленский «будет один против трёх».

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