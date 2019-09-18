Киев, , 04:55 — REGNUM В случае, если Украина не сможет «вернуть своих граждан», она прибегнет к новым мерам против России, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью WELT.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского дипломата, Киев не смирился с тем, что потерял территории, которые раньше были частью Украины.

«Мы хотим вернуть наших граждан, — сказал Пристайко. — И если это будет невозможно, то нам придётся прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить ещё слишком рано».

Читайте также: Киев рад вреду от санкций для России, хотя Западу и тяжело

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что намерен «вернуть Крым», и считает это одной из своих главных задач.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин рассказал, сколько ещё Украина будет готова терпеть Зеленского