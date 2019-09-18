Киев, , 04:42 — REGNUM Западу трудно в условиях антироссийских санкций, но они нужны, поскольку вредят Москве, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью WELT.

«И даже если западные санкции не идеальны и для наших западных партнёров всё сложнее поддерживать их — они наносят вред российской экономике, — заявил. Пристайко. — И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что Киев и Европейский союз «нуждаются в санкционном давлении» на Москву.

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