Москва, , 04:21 — REGNUM На выпады Украины международное сообществе обращает всё меньше внимания, считают члены Совфеда.

Так, комментируя решение украинской делегации выйти из зала заседания ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме», Алексей Пушков заявил:

«Летом она угрожала покинуть июньскую сессию ПАСЕ. И всё из-за того, что её ультиматумы всем надоели. В Совете Европы эти угрозы проигнорировали. В ОБСЕ, полагаю, будет так же. Уедут так уедут».

По словам Владимира Джабарова, украинцы на международных площадках зачастую пускают в ход «методы шантажа».

«Тем не менее на такое поведение всё меньше и меньше обращают внимание. Европа устала от постоянных украинских демаршей, потому что из-за этого у европейцев возникают серьёзные проблемы — как с Россией, так и между странами ЕС», — заявил Джабаров в интервью RT.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская делегация решила два дня не участвовать в заседании ОБСЕ. Это был решено, когда главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская произнесла слова «российский Крым».

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