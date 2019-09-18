Нью-Йорк, США, , 03:10 — REGNUM ВВС США еще не получали приказа о направлении дополнительных бомбардировщиков на Ближний Восток после нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн на ежегодной конференции ассоциации военных летчиков в штате Мэриленд, сообщает телеканал CNBC.

По его словам, он «постоянно» поддерживает связь с главой Центрального командования ВС США генерал-лейтенантом Кеннетом Маккензи, главкомом ВВС генерал-лейтенантом Джозефом Гуастеллой.

«Наша работа заключается в том, чтобы в установленные сроки наши силы были готовы сделать то, что нужно командованию», — подчеркнул Дэвид Голдфейн.

По сообщению пресс-службы Пентагона, американские криминалисты уже направились в Саудовскую Аравию для изучения обстоятельств атаки.

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США предполагают, что помимо дронов в ударе по нефтяным объектам были задействованы крылатые ракеты, и уверены в причастности к инциденту Ирана.

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