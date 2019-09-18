Душанбе, , 03:04 — REGNUM В предгорьях Памира разведчики российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к отработке разведывательно-поисковых действий в рамках командно-штабного учения «Центр-2019». Об этом 17 сентября сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Разведгруппы занялись обнаружением условных незаконных формирований, применяя радиолокационные станции «Соболятник». Свои действия военные отрабатывают на хребте Каршитау, на высокогорную площадку которого группы высадились при помощи боевых вертолётов Ми-8.

Поисковые действия разведчики будут проводить в течение двух суток. Отмечается, что отработка действий происходит в различных районах горной местности как в дневное, так и в ночное время. По обнаруженным целям будут нанесены удары из артиллерийских расчётов систем залпового огня «Град».

Напомним, что командно-штабное учение «Центр-2019» стартовало 16 сентября на шести полигонах на территории России и в акватории Каспийского моря, а также на территории стран-партнёров. Манёвры продлятся до 21 сентября.