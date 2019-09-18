Душанбе, , 02:57 — REGNUM Военнослужащие России и Таджикистана совершили марш на горные полигоны Самбули и Ляур, где будут участвовать в этапе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что тактические эпизоды учения на указанных полигонах отработают порядка одной тысячи российских военных и более 200 служащих Вооружённых сил, пограничных войск и министерства внутренних дел Таджикистана.

«В ходе марша колонны бронетехники преодолели более 100 километров горных дорог, военнослужащие отработали различные вводные по отражению нападения диверсионных групп условного противника. Авиационную поддержку совершения марша с воздуха обеспечили боевые вертолеты армейской авиации Ми-24», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в манёврах будут задействованы экипажи самолётов Л-39 ВВС Таджикистана, а также вертолётов Ми-24, Ми-8 Вооружённых сил РФ.

Напомним, что 16 сентября стартовало командно-штабное учение «Центр-2019», в рамках которого манёвры проходят на шести полигонах на территории РФ и акватории Каспийского моря, а также на территории некоторых стран-партнёров. Учение будет проходить в течение шести дней — до 21 сентября.