Москва, , 02:20 — REGNUM Северокорейские браконьеры, напавшие на российских пограничников, в случае возврата в КНДР будут расстреляны, считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт Life.

Комментируя инцидент в Японском море 17 сентября, Сивков отметил:

«Либо они отбывают срок у нас, либо они приедут в КНДР, где их, скорее всего, расстреляют».

По словам эксперта, в Северной Корее отношение к «подобным событиям» жёсткое, поэтому и нарушения наказываются очень строго. Он отметил, что судно с браконьерами, согласно международным нормам, должно быть арестовано, в случае же оказания сопротивления — потоплено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе нападения в Японском море северокорейских браконьеров на пограничников из РФ 17 сентября трое российских граждан получили ранения. Северокорейскую шхуну задержала ФСБ.

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