Вашингтон, , 02:23 — REGNUM США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты и наши партнеры задействовали Пакт Рио-де-Жанейро с целью облегчить дальнейшие коллективные меры по противостоянию угрозе венесуэльскому народу и региону, которая исходит от бывшего режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро. Мы с нетерпением ждем, когда соберемся вместе с региональными партнерами, чтобы обсудить многосторонние экономические и политические варианты [действий]» — говорится в заявлении.

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В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о поддержке Россией Венесуэлы и недопустимости давления на страны Латинской Америки и Карибского бассейна со стороны США в духе «доктрины Монро».

«Пакт Рио» — договор о взаимной обороне, был подписан в Рио-де Жанейро большинством американских государств в 1947 году. Государства Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) — Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа — вышли из договора, считая его навязанным США с целью узаконивания военных интервенций в страны Латинской Америки.

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