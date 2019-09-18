Тирасполь, , 01:06 — REGNUM План мероприятий на случай, если Украина перекроет поставки газа в Приднестровье, стал предметом обсуждения на заседании Совета безопасности ПМР. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Приднестровья, вице-премьер Сергей Оболоник представил несколько вариантов действий по обеспечению республики энергетическими ресурсами в случае чрезвычайной ситуации.

«Речь идет как об обеспечении нужд населения, так и о недопущении техногенного коллапса в энергетике и промышленности», — подчеркнул Оболоник.

Главная задача — формирование материального резерва для возможности обеспечения граждан теплом даже при отсутствии газа (приднестровская теплоэнергетика сегодня напрямую зависит от газа). Так, рассматривается возможность перевода системы теплоснабжения на жидкое топливо. В этом случае сложным является вопрос обогрева жилых помещений в домах с индивидуальными газовыми котлами.

Учитывается и вероятное в условиях отсутствия газа резкое увеличение уровня потребления электроэнергии. В этой связи необходим резерв для поддержки функционирования электросетей высокого и низкого напряжения. Речь идет о приобретении силовой арматуры и предохранительной автоматики.

Обсудили и деятельность Молдавской ГРЭС. Один из ее блоков, как отмечалось на заседании, должен действовать даже в случае остановки деятельности станции в целом. Этого достаточно для обеспечения нужд приднестровцев.

Участники заседания Совбеза сошлись во мнении о том, что документ требует детального изучения. На ознакомление и предложение возможных поправок президент Вадим Красносельский отвел 10 дней. Правительству поручено предусмотреть резерв средств на случай чрезвычайной ситуации.

Напомним, Приднестровье, как и Молдавия, получает газ из транзитной трубы, которая проходит через территорию Украины. С 1 января 2020 года Украина может перекрыть транзит газа. Молдавия сейчас ведет переговоры о поставках газа из Румынии или из газовых хранилищ на Украине.