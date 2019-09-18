Ереван, , 00:54 — REGNUM Информационные ресурсы Армении один за другим, ссылаясь на собственные источники, сообщают об отставке главы Полиции Армении Валерия Осипяна.

Валерий Осипян © Photolure

Как сообщает news.am, официально об этом будет объявлено утром 18 сентября. Все попытки издания уточнить информацию в пресс-службе Полиции Армении не увенчались успехом.

По источникам агенства, Осипян написал заявление после заседания Совета безопасности Армении, которое состоялось 17 сентября под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

По сведениям издания «Грапарак» («Площадь»), в ходе заседания Совета безопасности Армении 17 сентября премьер-министр Никол Пашинян затронул также тему открытия дороги на Амулсарское месторождение и подчеркнул необходимость этого, приказав начальнику полиции любой ценой открыть дорогу и содействовать запуску рудника.

«Нам рассказали, что у Валерия Осипяна были сомнения в связи с проведением этой операции, и он попытался представить угрозы применения силы, что возмутило премьера, который заявил, что если начальник полиции не в состоянии, то эту операцию проведет руководитель внутренних войск — заместитель начальника полиции Ваге Казарян. Разговор велся так, что в конце Осипян подал заявление об отставке, или пообещал написать заявление. Завтра, по утверждению наших источников, будет оглашен указ об его освобождении».

Также сообщается, что в сегодня, 18 сентября, в 12:00 (11:00 мск) высокопоставленных должностных лиц полиции пригласили в главный корпус полиции. Предполагается, что будет объявлено об отставке Валерия Осипяна и назначении и.о. начальника полиции.

Армянские СМИ сообщают также, что в отставку подадут руководители всех силовых ведомств, в том числе министр обороны Армении Давид Тоноян.

16 сентября заявление об отставке подал директор СНБ Артур Ванецян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект о признании должностей директора Службы национальной безопасности и начальника Полиции политическими.

Проектом предлагается исключить должности директора Службы национальной безопасности и начальника полиции из списка должностей служащих полиции и органов национальной безопасности и считать их политическими постами, установив также для них требования, предъявляемые к кандидату в депутаты.

Как экс-директор СНБ Армении, так и главы Полиции и Минобороны занимали высокие посты до прихода к власти правительства Пашиняна. По мнению политолоогов, спустя полтора года после смены власти в Армении премьер-министр Армении решил сменить представителей прежней власти на новые, надежные кадры.