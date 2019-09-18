Москва, 18 сентября 2019, 00:52 — REGNUM Встреча российского президента Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Москве состоится 18 сентября, сообщил журналистам Юрий Ушаков, помощник президента РФ.
Он также сообщил, что 25 сентября состоится встреча президента с Ли Чжаньшу, возглавляющим постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.
Напомним, в Москве, куда Ли Кэцян прибыл 16 сентября, накануне прошла его встреча с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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