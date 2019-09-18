Кишинёв, , 00:10 — REGNUM Лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый, недавно вернувшийся в Молдавию, будет баллотироваться в мэры Бельц — второго по величине преимущественно русскоязычного города Молдавии. Как сообщил Усатый 17 сентября, он подал документы в избирательный совет Бельц для участия в выборах, передает ИА REGNUM.

Усатый уже возглавлял Бельцы с 2015 года, однако в 2016-м покинул Молдавию из-за политического преследования со стороны властей. В 2018 году он сложил мандат мэра Бельц. В 2019 году после смены власти в Молдавии Усатый вернулся в Кишинев.

Выборы в местные органы власти в Молдавии, включая выборы мэров в Бельцах и в Кишиневе, пройдут 20 октября 2019 года.