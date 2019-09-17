Москва, , 23:58 — REGNUM Более 40 священнослужителей Русской православной церкви выступили с открытым письмом в защиту заключённых по уголовному делу об акциях протеста в Москве летом 2019 года. Обращение опубликовано 17 сентября на сайте издания «Правмир».

Священнослужители заявляют о необходимости пересмотреть приговоры в виде тюремных сроков, которые уже вынесены ряду участников митингов. По их словам, такие судебные решения вызывают недоумение «в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжёлых преступлениях».

«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и «массовый беспорядок», — говорится в обращении.

Представители РПЦ также выражают обеспокоенность тем, что «вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых».

В обращении подчёркивается, что «судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных», а «применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью».

Напомним, в июле и августе в Москве прошла серия санкционированных и несанкционированных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После этого Следственным комитетом был возбуждён целый ряд уголовных дел, фигурантами которых стали некоторые из задержанных участников акций.