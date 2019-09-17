Кишинёв, , 23:58 — REGNUM Главу представительства агентства Sputnik в Молдавии Владимира Новосадюка задержали 17 сентября в Кишиневе. Как сообщили в прокуратуре, у Новосадюка провели обыски, после чего его допросили и предъявили обвинения в банковском мошенничестве в рамках дела о краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии, передает ИА REGNUM.

После допроса и предъявления обвинений Новосадюка отпустили.

Отметим, что глава Sputnik-Moldova известен свой близостью к молдавскому олигарху Илану Шору — осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда», сбежавшему их страны и объявленному в международный розыск. Новосадюк был акционером одного из банков Шора, из которых был выведен 1 млрд евро.

Днем ранее в Молдавии задержали по тому же делу двух депутатов от партии Шора — Марину Таубер и Регину Апостолову.

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