Ереван, , 23:16 — REGNUM Благодаря решению судьи по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна в стране родилось новое правовое государство. Об этом заявил заместитель председателя внепарламентской партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.

Левон Зурабян © Photolure

Когда судья суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян сегодня, 17 сентября, отклонила ходатайство адвокатов об отмене ареста в качестве меры пресечения в отношении главного обвиняемого по делу 1 марта Роберта Кочаряна, собравшиеся во дворе суда граждане, которые требовали пожизненного заключения Кочаряна, по призыву заместителя председателя партии «Армянский национальный конгресс» Левона Зурабяна двинулись к памятнику Мясникяну, где 1 марта 2008 года развивались основные события, воздав дань уважения памяти жертв 1 марта.

Зурабян назвал решение судьи победой правосудия, заявив, что благодаря этому решению республика поменяла свое лицо, и в Армении родилось новое правовое государство.

«Сегодня Роберт Кочарян не проиграл, или какая-либо политическая сила не победила. Сегодня понесли поражение грабители, разбойники, сегодня проиграли те власти, которые считали, что, используя десятилетиями государственную власть, могут грабить собственный народ, а затем стрелять в него, когда он восстанет. Сегодня победила Армения, победил законопослушный гражданин, победила демократия, победила справедливость», — отметил Зурабян.

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» принимала основное участие в поствыборных событиях 1 марта 2008 года. Именно сторонники Тер-Петросяна оспаривали официальные итоги президентских выборов, по результатам которых президентом был объявлен занимающий тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян.

После десятидневных массовых акций протеста власти страны применили силу, в результате десять человек погибли. По материалам уголовного дела, по которому сегодня проходит Рожерт Кочарян, против демонстраторов были задействованы Вооруженные силы Армении, на что, согласно Конституции, президент не имел права.