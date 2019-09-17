Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций, направленных против Венесуэлы. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Согласно сообщению, в американский чёрный список дополнительно включены двое граждан Колумбии и один гражданин Италии, а также 11 компаний из Колумбии, четыре панамских и одна итальянская компания.

Напомним, в конце августа специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон ожидает от Европейского союза скорейших действий в отношении Венесуэлы и рассчитывает на введение Брюсселем санкций против Каракаса уже «в ближайшие месяцы».

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