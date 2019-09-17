Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Власти США подали иск к находящемуся в России экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену в связи с публикацией книги его мемуаров. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба министерства юстиции Соединённых Штатов.

Как утверждается в иске, книга Сноудена содержит сведения, нарушающие соглашения о неразглашении, которые он заключал с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и Агентством национальной безопасности США.

По мнению американских властей, экс-сотрудник спецслужб нарушил свои обязательства, поскольку не передал материалы книги для предварительного согласования в соответствующие ведомства.

Подчёркивается, что иск не направлен на то, чтобы остановить или ограничить распространение книги, а имеет целью лишить Сноудена возможности получить доходы от её издания.

«Разведывательная информация должна защищать нашу нацию, а не приносить личную прибыль. Этот иск призван гарантировать, что Эдвард Сноуден не получит никакой денежной выгоды от нарушения оказанного ему доверия», — заявил прокурор Восточного округа Вирджинии Захари Тервиллигер.

В пресс-службе также уточнили, что данный иск является гражданским и отделён от уголовных обвинений, выдвинутых против Сноудена за раскрытие секретной информации.

Напомним, книгу мемуаров Эдварда Сноудена под названием «Постоянная запись» (Permanent Record) опубликовало частное международное книжное издательство Macmillan Publishers. Выход книги в свет был приурочен к Дню конституции США, отмечаемому 17 сентября.

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