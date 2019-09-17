Мадрид, , 22:43 — REGNUM «Тайна раскрыта. Гибралтар должен был провести генеральные выборы до конца этого года, и вопрос заключался в том, решит главный министр Фабиан Пикардо назначить их до или после 31 октября — даты, на которую намечен выход Соединенного Королевства и, соответственно, его колонии из Европейского союза, уже надоевший всем Брексит», — пишет испанское издание El Mundo.

В конце концов, на Convent Place, 6, где заседает местное правительство, была официально объявлена дата голосования, которое определит ближайшее будущее более 30 тысяч человек, проживающих в Гибралтаре. Выборы пройдут в четверг, 17 октября, и ожидается, что ранним утром следующего дня станет известно имя того, кто станет руководить процессом Брексита на заморской территории Великобритании.

Пикардо, надеющемуся на третий срок, будут противостоять Кейт Азопарди (действующий лидер оппозиционного формирования GSD, не являющийся парламентарием) и Марлен Хассан Нахон (бывший лидер GSD, создавшая движение Together Gibraltar, чтобы покончить с традиционным гибралтарским бипартизмом). С выборами была связана еще одна новость — расширение парламента с 17 человек до 25 — однако осуществление этого решения, одобренного как правительством, так и оппозицией, пока отложили.