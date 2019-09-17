Великий Новгород, , 22:40 — REGNUM Состав фракции партии «Единая Россия» в Новгородской областной думе уменьшится. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на сентябрьском заседании регионального парламента будет рассмотрено постановление об исключении из состава фракции Сергея Вяткина, полномочия которого были прекращены после обвинительного приговора суда по делу о растрате.

Читайте также: Осуждённого за хищения новгородского депутата лишили полномочий

В настоящее время во фракции «Единая Россия» состоят 17 депутатов из 32. С исключением Вяткина их останется 16, но из состава фракции также может выйти депутат Андрей Ломанов, который ранее публично заявил о выходе из партии «Единая Россия».

Таким образом, «Единая Россия» утратит большинство в региональном парламенте.

При этом фракция КПРФ увеличится до четырёх человек — в её состав войдёт избранный 8 сентября в результате довыборов депутат Василий Калинин.

Читайте также: Кандидат от КПРФ выиграл довыборы в Новгородскую областную думу

Во фракции «Справедливая Россия» — пять депутатов, у ЛДПР — три депутата. Ещё два депутата-одномандатника — Дмитрий Игнатов и Юрий Зернов — не входят ни в одну из фракций.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Новгородской областной думы демонстративно вышел из «Единой России»