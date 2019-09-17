Псков, , 22:20 — REGNUM Псковский городской суд арестовал заместителя главы Управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу Марину Окрушко по делу о посредничестве в получении взятки. Как сообщает ГТРК «Псков», судебное заседание по мере пресечения состоялось в закрытом режиме.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Судом Марине Окрушко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября.

Заместитель главного судебного пристава Санкт-Петербурга Окрушко была задержана сотрудниками ФСБ в Пскове 15 сентября после передачи задатка в 0,5 млн рублей из суммы взятки в 4 млн рублей главному приставу Псковской области Сергею Колесникову. По данным 78.ru, в начале августа 2019 года ему поступило от Окрушко предложение как можно скорее передать на торги арестованное имущество авиакомпании «Псковавиа» на сумму около 120 млн рублей. Колесников сообщил об этом сотрудникам ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди арестованного имущества «Псковавиа» — два самолёта АН-26.