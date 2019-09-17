Бишкек, , 21:57 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев встретился со своим таджикским коллегой Кохиром Расулзодой на контрольно-пропускном пункте «Кызыл-Бел» на киргизско-таджикской границе. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

Главы правительств двух стран обсудили совместные меры по деэскалации конфликтной ситуации на границе двух республик, возникшей из-за перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками.

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Абылгазиев и Расулзода выразили соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время этого вооруженного инцидента. А также высказались о необходимости ускорить работы по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

По итогам переговоров премьер-министры Киргизии и Таджикистана поручили руководителям пограничных служб и органам местного самоуправления двух государств активнее взаимодействовать между собой и усилить разъяснительную работу среди населения приграничных сел.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2019 года в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошла перестрелка, в результате которой погиб один киргизский и трое таджикских военнослужащих, а также еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

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