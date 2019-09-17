Ашхабад, , 21:56 — REGNUM В Бишкеке состоялось четвертое заседание киргизско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Киргизии.

Во время переговоров представители двух стран договорились о том, что товарооборот между странами будет наращиваться за счет увеличения поставок киргизстанской сельскохозяйственной и промышленной продукции в Туркмению и экспорта туркменской нефти и нефтепродуктов в Киргизию.

Также участники встречи обсудили вопросы развития воздушного сообщения между Туркменией и Киргизией, сотрудничества в сфере культуры, информации и туризма, в сфере здравоохранения, в сфере образования.