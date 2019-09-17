Москва, , 20:57 — REGNUM Потерпевший поражение на выборах в Мосгордуму секретарь столичного отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом 17 сентября сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники.

По данным собеседников «Коммерсанта», близких к руководству «Единой России», Метельский, вероятнее всего, сохранит должность секретаря московского отделения партии.

Издание при этом отмечает, что пост советника мэра — не единственный вариант трудоустройства Метельского. Не исключается также, что он может перейти на работу в одну из госкорпораций.

В свою очередь, телеканал «Дождь» сообщает, ссылаясь на источник в городской мэрии, что среди рассматриваемых должностей для Метельского — уполномоченный по правам бизнесменов.

Так или иначе, нового назначения Метельского не следует ожидать в самое ближайшее время — по данным источника телеканала в «Единой России», на какое-то время он намерен взять паузу.

Как передавало ИА REGNUM, вице-спикер Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский баллотировался на выборах по одномандатному избирательному округу №15. По итогам голосования он набрал на 10% меньше своего конкурента из КПРФ Сергея Савостьянова.