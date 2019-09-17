Москва, , 20:23 — REGNUM Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, продолжительность полёта составила более семи часов.

Отмечается, что на отдельных участках маршрута самолёты российской дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

После выполнения программы полёта экипажи ракетоносцев вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Напомним, ранее сегодня в пресс-службе ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителями F-16 двух российских Tу-160 и двух Су-27 над Балтийским морем.

Читайте ранее в этом сюжете: Истребители Бельгии поднимались на перехват Ту-160 и Су-27 над Балтикой