Цхинвал, , 20:21 — REGNUM В Цхинвале 17 сентября состоялась встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с прибывшими в республику сопредседателями Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Стороны обсудили ситуацию на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба президента Анатолия Бибилова.

Встреча с сопредседателями Женевских дискуссий в Цхинвале South-ossetia.info

Напомним, целью визита является обсуждение с югоосетинскими коллегами повестки дня предстоящего раунда дискуссий. В состав делегации вошли сопредседатель от Евросоюза Тойво Клаар, сопредседатель от ОБСЕ Рудольф Михалка, сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу, сотрудник ООН Хайлу Мамо и другие.

В ходе встречи резидент Южной Осетии отметил, что Цхинвал нацелен на выстраивание добрососедских отношений с Грузией, тогда как Тбилиси демонстрирует противоположное отношение. Бибилов указал, что считает появление грузинского незаконного блокпоста на югоосетинской территории провокацией и угрозой безопасности населению. Президент выразил пожелание, чтобы на Женевских дискуссиях принимались конкретные решения по конкретным проблемам. «В этом направлении югоосетинская сторона готова предпринимать шаги и выходить на диалог ради будущего наших народов», — отметил Бибилов.

Сопредседатели указали, что необходимо сохранять доверие между сторонами, стремиться к диалогу. В ответ президент указал, что это доверие, по мнению Цхинвала, должно выразиться в подписании меморандума о неприменении силы, который так и не был подготовлен за одиннадцать лет работы Женевских дискуссий.

Ближайший раунд Женевских дискуссий пройдет 8−9 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2−3 июля 2019 года проходил 28-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В ходе последних дискуссий участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Но в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста устного заявления.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.

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