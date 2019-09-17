Брюссель, , 19:57 — REGNUM Бельгийские истребители поднимались на перехват российских самолётов Ту-160 и Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщается 17 сентября в микроблоге ВВС королевства в Twitter.

«Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент стал «первой схваткой для бельгийских истребителей, которые обеспечивают охрану воздушного пространства над Балтикой с 3 сентября».

Министерство обороны России пока никак не прокомментировало данную информацию. Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что все полёты российской военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.