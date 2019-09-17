Бишкек, , 19:46 — REGNUM За 2018 год суды в Киргизии признали 239 человек виновными в хранении и распространении религиозно-экстремистских материалов, а также в использовании атрибутики террористических организаций. Об этом на заседании профильного парламентского комитета заявил омбудсмен Токон Мамытов.

Знамя Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам правозащитника, из них в колонии и тюрьмы отправились только 50 человек, и еще 13 — отделались штрафами. Основная же масса, а именно 176 человек, получили условные сроки.

Также Мамытов рассказал депутатам о том, что на территории республики действуют 2 905 официально зарегистрированных религиозных организаций. В том числе — 380 христианских и 2 501 мусульманская.

Среди мусульманских, как отмечает омбудсмен, насчитывается 2 324 мечети, 192 учебных заведений и медресе и 75 фондов.