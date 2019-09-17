Бишкек, , 19:41 — REGNUM Временный поверенный в делах Киргизии в Таджикистане был вызван в министерство иностранных дел Таджикистана для обсуждения конфликта, который произошёл на таджикско-киргизской границе 16 сентября, сообщает таджикистанское госинформагенство «Ховар» сегодня, 17 сентября, со ссылкой на МИД страны.

«Таджикская сторона в целях соблюдения ранее достигнутых договоренностей, в том числе в ходе встречи глав государств Таджикистана и Кыргызстана в июле нынешнего года, вновь настоятельно призвала кыргызскую сторону воздержаться от деструктивных действий на линии государственной границы и принять неотложные меры по предотвращению возникновения подобных провокаций на приграничных территориях двух стран», — говорится в сообщении.

Во время встречи внешнеполитическое ведомство Таджикистана выразило протест в связи с тем, что киргизская сторона, несмотря на договорённости, вновь начала вести строительство объектов на неделимитированных участках границы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что таджикистанские пограничные подразделения были вынуждены применить ответные меры, так как киргизская сторона стянула к месту инфидента дополнительные силы — 250−300 военнослужащих, начавших стрелять в мирных жителей Таджикистана.

От киргизской стороны потребовали соблюдения ранее достигнутых договорённостей, прекратить «деструктивные действия» и предотвратить возникновение такого рода провокаций на приграничных землях.

Киргизской стороне была вручена нота протеста.

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