Александров, Владимирская область, , 19:14 — REGNUM Бывшая глава муниципального образования подозревается в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служб, а СУ СК РФ по Владимирской области.

К бывшему главе одного из муниципальных образований Александровского района весной 2019 года к главе обратились с просьбой фиктивно трудоустроить главного специалиста. Чиновница сделала это и с мая по сентябрь получала за главного специалиста зарплату — всего около 60 тысяч рублей бюджетных средств.

После того, как факт фиктивного трудоустройства был выявлен, чиновница добровольно ушла в отставку. Она признала вину и выразила готовность возместить ущерб, причинённый бюджету.