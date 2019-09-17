Москва, , 18:56 — REGNUM Зачем давать возможность прямого диалога с Россией властям Эстонии, на каждом углу рассуждающим о новых санкциях и «оккупации»? Таким вопросом ответил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом российский политик написал 17 сентября на своей странице в Twitter .

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться страной, ведущей диалог с Россией напрямую, без посредников.

«Вопрос — как говорить. Она всюду отстаивает санкции против России и рассуждает об «оккупации», якобы длившейся до 1994. Неясно, зачем России давать Эстонии такой статус», — считает Алексей Пушков.

При этом российский политик отметил, что России и так хватает собеседников, не нуждающихся в промежуточных звеньях.

Напомним, ранее Кальюлайд в интервью телеканалу ETV заявила, что Эстонии следует оставаться страной, самостоятельной в диалоге с Россией и мнение которой важно другим союзникам и партнерам, взаимодействующим с Москвой.

Кроме того, президент Эстонии утверждала, что её недавняя встреча с Владимиром Путиным дала Таллину возможность выражать своё мнение с более сильных позиций.

Одновременно с этим в Варшаве Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для Эстонии закончилась в 1994 году, когда республику покинули российские «оккупационные» войска.

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