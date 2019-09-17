Москва, , 18:39 — REGNUM Больше всего в войне с Ираном заинтересована Саудовская Аравия, которая бы очень хотела, чтобы США и Израиль ударили по Ирану и превратили его в руины, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Вокруг Ирана на Ближнем Востоке идёт сложная игра. Почему Иран? Он сегодня нужен большому количеству стран. США он нужен как пугало для богатых нефтяных монархий аравийского полуострова — для Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Кувейта, — сказал Курбанов. — Эти страны боятся усиления Ирана, как собственной смерти, и они готовы заключать оружейные контракты с США на миллиарды долларов. Американский ВПК заинтересован в нагнетании ситуации вокруг Ирана, заинтересован в том, чтобы показывать Иран крупным злодеем, нависающим над этими сытыми монархиями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Дональда Трампа, несмотря на расчёты Эр-Рияда, американская сторона не обещала Саудовской Аравии защиты в случае нападения на неё. Тем не менее Трамп сказал, что Америка всё равно помогла бы королевству, так как «они — замечательные союзники».

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