Москва, 17 сентября 2019, 18:39 — REGNUM Больше всего в войне с Ираном заинтересована Саудовская Аравия, которая бы очень хотела, чтобы США и Израиль ударили по Ирану и превратили его в руины, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Дональда Трампа, несмотря на расчёты Эр-Рияда, американская сторона не обещала Саудовской Аравии защиты в случае нападения на неё. Тем не менее Трамп сказал, что Америка всё равно помогла бы королевству, так как «они — замечательные союзники».
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