Донецк, , 18:09 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова намерена на ближайшей встрече в Минскве поднять вопрос о безопасности лиц, включённых в списки на обмен, после убийства в Мариуполе бывшего ополченца Романа Джумаева. Об этом сообщает 17 сентября пресс-служба омбудсмена ДНР.

В заявлении Морозовой подчёркивается, что в последнее время наблюдается «увеличение случаев расправы на почве политических разногласий, совершённых на территории Украины».

«Данный инцидент произошел накануне встречи в минском формате, и мною завтра будет поднят вопрос об обеспечении безопасности лиц, подлежащих обмену», — отметила уполномоченный.

Напомним, накануне стало известно, что Роман Джумаев был расстрелян неизвестными на пороге своего дома в Мариуполе. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Украине территории и обвинялся в участии в боевых действиях на стороне ДНР, а в августе был переведён судом под домашний арест. По данным омбудсмена ДНР, Джумаев числился в списке лиц, подлежащих обмену между Киевом и Донецком.

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