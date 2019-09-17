Киев, 17 сентября 2019, 18:09 — REGNUM На Украине вырастут протестные настроения, поскольку новая власть так и не решила наиболее актуальные проблемы граждан: достижение мира, снижение тарифов и посадки в тюрьмы коррупционеров. Об этом 17 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.
Он обвинил президента Владимира Зеленского в продолжении политики пятого президента Петра Порошенко.
Эксперт сообщил, что действующее правительство продолжит политику роста коммунальных тарифов.
Он также напомнил, что правительство «продает украинцам украинский газ по импортному паритету, себестоимость которого около 90 долл за тысячу кубометров».
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре во время встречи с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных направлениях работы своего правительства. По его словам, одним из основных направлений работы его Кабмина станет сфера коммунальных тарифов. Он сообщил, что правительство планирует снизить тарифы с помощью энергоэффективных мероприятий. Гончарук также заявил, что государство должно оплатить энергоресурсы для той части населения, которая не может платить рыночную цену.