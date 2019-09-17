Киев, , 18:09 — REGNUM На Украине вырастут протестные настроения, поскольку новая власть так и не решила наиболее актуальные проблемы граждан: достижение мира, снижение тарифов и посадки в тюрьмы коррупционеров. Об этом 17 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

Он обвинил президента Владимира Зеленского в продолжении политики пятого президента Петра Порошенко.

«Думаю, что будут протестные настроения, потому что люди ждут. Еще нет новых платежек… Они увидят, что их обманули, тогда будут вопросы, будут отвечать, каким образом они продолжают эту позорную политику МВФ, Порошенко… Господин Зеленский может приостановить постановление правительства, которое ввело импортный паритет (на газ — ред.)» — сказал Загородний.

Эксперт сообщил, что действующее правительство продолжит политику роста коммунальных тарифов.

«У нас цены на газ как были привязаны к импортному паритету, так и остаются… Ничего они снижать не собираются. Нам российский газ перепродают через швейцарские прокладки… Если цена упала на газ, то почему не снизились цены на отопление и горячую воду? Тарифы будут и дальше расти согласно импортному паритету (цен на газ — ред.)…», — рассказал Загородний.

Он также напомнил, что правительство «продает украинцам украинский газ по импортному паритету, себестоимость которого около 90 долл за тысячу кубометров».

«Нафтогаз» себя ведет как частная компания хотя и принадлежит государству. В его наблюдательном совете сидят какие-то мутные личности, которые назначают огромные премии Коболеву… Пока это кодло не будет разогнано, цены на газ не снизят», — добавил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре во время встречи с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных направлениях работы своего правительства. По его словам, одним из основных направлений работы его Кабмина станет сфера коммунальных тарифов. Он сообщил, что правительство планирует снизить тарифы с помощью энергоэффективных мероприятий. Гончарук также заявил, что государство должно оплатить энергоресурсы для той части населения, которая не может платить рыночную цену.