Челябинск, , 18:07 — REGNUM В Челябинске «Единая Россия» 20 сентября назовёт имя нового председателя городской думы. На этот день назначено проведение второго этапа XXXIV конференции регионального партоотделения.

Первый этап прошёл 17 сентября. На нём утвердили списки кандидатов в гордуму из числа тех, кто 8 сентября был избран в районные советы. Теперь предстоит определиться с кандидатурой спикера.

Как сообщало ИА REGNUM, из 170 мест в семи райсоветах единороссы завоевали 133. Большинство у них будет и в гордуме. Таким образом, человек, которого они предложат избрать спикером, будет иметь все шансы победить на выборах, которые пройдут уже во время ближайшего заседания новой гордумы.

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