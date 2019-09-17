Рига, , 18:05 — REGNUM Один из детских садов, в котором на прошлой неделе от острой кишечной инфекции пострадали дети, получал пищу нелегально, констатировала сегодня, 17 сентября, латвийская продовольственно-ветеринарная служба, сообщает латвийский портал Delfi.

Поставщик пищи в детсад не был задекларирован, а его продукция никогда не проверялась на соблюдение гигиенических и иных норм. Из-за массового отравления детей в Сигулде, власти проверили все детсады района и обнаружили ещё два дошкольных учреждения, в которых продукты питания поставлялись нелегально. В этих детсадах дети не пострадали, однако во всех трёх случаях начато административное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отравившихся на прошлой неделе детей пять были помещены в больницы, состояние троих квалифицировалось, как тяжёлое. Первоначально предполагалось, что дети отравились арбузами. Всего отравились 19 детей.

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