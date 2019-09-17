Симферополь, 17 сентября 2019, 18:01 — REGNUM Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий необходимо прекратить. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 17 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он также подчеркнул, что крымчане должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался полуостров в разные времена и эпохи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее греческая диаспора в Крыму выступили с инициативой присвоить российскому полуострову второе официальное название — Таврида. Вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов и депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко поддержали эту идею. А председатель Госсовета РК Владимир Константинов раскритиковал её, заверив, что при нём в парламенте республики никогда не будет обсуждаться этот вопрос.
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